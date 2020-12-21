В «Сочи» объяснили, почему представитель клуба встречался с арбитром матча со «Спартаком»

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Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко рассказал, зачем сотрудник клуба встречался с арбитром Игорем Паниным после матча 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком».
В «Сочи» объяснили, почему представитель клуба встречался с арбитром матча со «Спартаком»
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Мы встречаем арбитров, провожаем их. К нему после матча в ресторане подошёл начальник команды. Все клубы, которые играют дома, контактируют с судьями. РФС рассматривает проект, при котором не будет контактов клубов с арбитрами. Мы его поддерживаем. Мы привозим судей на стадион, развозим в аэропорт. Другое дело, что когда будет правило, что клубы не ответственны за перемещения арбитров, то станет легче, контактов не будет. Алкоголь на столе? Не знаю, был ли там алкоголь, потому мне тут сложно что-то говорить», — цитирует Рубашко «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что арбитр матча «Сочи» — «Спартак» отстранён от работы.

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