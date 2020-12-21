Никитина и Третьяков вошли в состав сборной России на ЧЕ по скелетону в Винтерберге

Старший тренер сборной России по скелетону Денис Алимов сообщил, что тренерский штаб уже определился с составом национальной команды на чемпионат Европы, который пройдёт в немецком Винтерберге.

По словам Алимова, которые передаёт ТАСС, на континентальном первенстве выступят Елена Никитина, Юлия Канакина, Александр Третьяков, Никита Трегубов, Алёна Фролова и Даниил Романов.

Он отметил, что изменения в составе возможны только в случае, если у кого-то из спортсменов возникнут проблемы со здоровьем.

Чемпионат Европы по скелетону традиционно пройдёт в рамках этапа Кубка мира, запланированного на 8 января.

Ранее сообщалось, что Никитина высказалась о решении CAS относительно России.