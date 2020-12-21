Никитина и Третьяков вошли в состав сборной России на ЧЕ по скелетону в Винтерберге
- Елена Никитина
- РИА Новости
- © Владимир Астапкович
По словам Алимова, которые передаёт ТАСС, на континентальном первенстве выступят Елена Никитина, Юлия Канакина, Александр Третьяков, Никита Трегубов, Алёна Фролова и Даниил Романов.
Он отметил, что изменения в составе возможны только в случае, если у кого-то из спортсменов возникнут проблемы со здоровьем.
Чемпионат Европы по скелетону традиционно пройдёт в рамках этапа Кубка мира, запланированного на 8 января.
Ранее сообщалось, что Никитина высказалась о решении CAS относительно России.