«Интер» обыграл «Специю» в матче Серии А
- Reuters
Встреча, прошедшая на стадионе имени Джузеппе Меаццы, завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.
Победу «Интеру» принесли голы Ашрафа Хакими, забившего на 51-й минуте, и Ромелу Лукаку, реализовавшего пенальти на 71-й минуте.
«Специя» ответила голом Роберто Пикколи, отличившегося на четвёртой компенсированной ко второму тайму минуте.
«Интер» с 30 очками занимает второе место в турнирной таблице Серии А. «Специя» с 11 очками — на 17-м месте.
Ранее сообщалось, что «Милан» победил «Сассуоло» в матче Серии А.