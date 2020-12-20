«Интер» обыграл «Специю» в матче Серии А

Короткая ссылка
«Интер» одержал победу над «Специей» в матче 13-го тура итальянской Серии А.
«Интер» обыграл «Специю» в матче Серии А
  • Reuters

Встреча, прошедшая на стадионе имени Джузеппе Меаццы, завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.

Победу «Интеру» принесли голы Ашрафа Хакими, забившего на 51-й минуте, и Ромелу Лукаку, реализовавшего пенальти на 71-й минуте.

«Специя» ответила голом Роберто Пикколи, отличившегося на четвёртой компенсированной ко второму тайму минуте.

«Интер» с 30 очками занимает второе место в турнирной таблице Серии А. «Специя» с 11 очками — на 17-м месте.

Ранее сообщалось, что «Милан» победил «Сассуоло» в матче Серии А.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить