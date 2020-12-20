«Интер» обыграл «Специю» в матче Серии А

«Интер» одержал победу над «Специей» в матче 13-го тура итальянской Серии А.

Встреча, прошедшая на стадионе имени Джузеппе Меаццы, завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.

Победу «Интеру» принесли голы Ашрафа Хакими, забившего на 51-й минуте, и Ромелу Лукаку, реализовавшего пенальти на 71-й минуте.

«Специя» ответила голом Роберто Пикколи, отличившегося на четвёртой компенсированной ко второму тайму минуте.

«Интер» с 30 очками занимает второе место в турнирной таблице Серии А. «Специя» с 11 очками — на 17-м месте.

Ранее сообщалось, что «Милан» победил «Сассуоло» в матче Серии А.