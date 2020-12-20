«Милан» победил «Сассуоло» в матче Серии А

«Милан» одержал победу над «Сассуоло» в матче 13-го тура итальянской Серии А.

Встреча, прошедшая в Реджо-нель-Эмилии, завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Победу «Милану» принесли голы Рафаэла Леау, отличившегося уже на первой минуте, и Алексиса Салемакерса, забившего на 26-й минуте.

«Сассуоло» ответил голом Доменико Берарди, отличившегося на 89-й минуте.

«Милан» с 31 очком возглавляет турнирную таблицу Серии А. «Сассуоло» с 23 очками — на шестом месте.

Ранее сообщалось, что футболист «Милана» забил самый быстрый мяч в истории Серии А.