Нобоа назвал Дзюбу главной звездой российского футбола

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Эквадорский полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа поделился мнением о своём бывшем одноклубнике — форварде петербургского «Зенита» Артёме Дзюбе.
Нобоа назвал Дзюбу главной звездой российского футбола
  • РИА Новости

«Он главная звезда России! Если даже он будет кушать не правой, а левой рукой, все будут это обсуждать», — приводит слова Нобоа «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что отношения с Дзюбой у него складывались хорошо.

«Он меня называл эквадорским пингвином. Потому что я медленный! Дзюба — хороший человек и хороший футболист, который забивал и забивает много голов. Всегда на позитиве, всё время разговаривает и шутит. Поэтому он капитан «Зенита» и сборной», — добавил Нобоа.

Ранее Роберто Карлос назвал Дзюбу и Смолова теми российскими игроками, которых он очень ценит.

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