Нобоа назвал Дзюбу главной звездой российского футбола

Эквадорский полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа поделился мнением о своём бывшем одноклубнике — форварде петербургского «Зенита» Артёме Дзюбе.

«Он главная звезда России! Если даже он будет кушать не правой, а левой рукой, все будут это обсуждать», — приводит слова Нобоа «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что отношения с Дзюбой у него складывались хорошо.

«Он меня называл эквадорским пингвином. Потому что я медленный! Дзюба — хороший человек и хороший футболист, который забивал и забивает много голов. Всегда на позитиве, всё время разговаривает и шутит. Поэтому он капитан «Зенита» и сборной», — добавил Нобоа.

Ранее Роберто Карлос назвал Дзюбу и Смолова теми российскими игроками, которых он очень ценит.