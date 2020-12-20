Нобоа назвал Дзюбу главной звездой российского футбола
- РИА Новости
«Он главная звезда России! Если даже он будет кушать не правой, а левой рукой, все будут это обсуждать», — приводит слова Нобоа «Спорт-Экспресс».
Он отметил, что отношения с Дзюбой у него складывались хорошо.
«Он меня называл эквадорским пингвином. Потому что я медленный! Дзюба — хороший человек и хороший футболист, который забивал и забивает много голов. Всегда на позитиве, всё время разговаривает и шутит. Поэтому он капитан «Зенита» и сборной», — добавил Нобоа.
Ранее Роберто Карлос назвал Дзюбу и Смолова теми российскими игроками, которых он очень ценит.