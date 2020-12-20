СМИ: «Зенит» выплатит «Гамбургу» €500 тыс. за каждое чемпионство до 2024 года

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Стали известны детали перехода защитника Дугласа Сантоса в петербургский «Зенит» из немецкого «Гамбурга» в 2019 году.
СМИ: «Зенит» выплатит «Гамбургу» €500 тыс. за каждое чемпионство до 2024 года
  • Дуглас Сантос
  • РИА Новости
  • © Джузеппе Маффиа

Как сообщает Hamburger Morgenpost, в контракте прописаны бонусы за успешные выступления «Зенита» в еврокубках и чемпионате России.

Согласно соглашению, российский клуб должен выплачивать «Гамбургу» €500 тыс. за каждое чемпионство и выход в плей-офф Лиги чемпионов до 2024 года. При этом сумма выплат не должна превышать € 3 млн. 

На счету Сантоса 62 матча за «Зенит», в который он забил три мяча и отдал 11 результативных передач.

Вместе с командой из Санкт-Петербурга он уже выигрывал чемпионат, Кубок и Суперкубок России.

Ранее нападающий «Краснодара» Маркус Берг вспомнил, как отказался переходить в «Зенит».

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