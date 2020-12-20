Футболист «Сочи» Нобоа рассказал, как его отец отреагировал на переезд в Россию

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Эквадорский полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа вспомнил, как переезжал в Россию в 2007 году.
Футболист «Сочи» Нобоа рассказал, как его отец отреагировал на переезд в Россию
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«Что сказал отец, когда узнал о переезде в Россию? «Ты с ума сошёл!» Сказал, что я еду в самую дальнюю страну в мире. И в самую противоположную по климату — у нас плюс 30, там — минус 30. Причём он ещё до меня на своём корабле в России успел побывать — во Владивостоке», — цитирует Нобоа «Спорт-Экспресс».

Нобоа в 2007 году перешёл в «Рубин». После этого он также выступал за московское «Динамо», «Ростов», петербургский «Зенит» и «Сочи».

Ранее Нобоа рассказал о несостоявшемся переходе Курбана Бердыева в «Спартак».

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