Футболист «Сочи» Нобоа рассказал, как его отец отреагировал на переезд в Россию

Эквадорский полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа вспомнил, как переезжал в Россию в 2007 году.

«Что сказал отец, когда узнал о переезде в Россию? «Ты с ума сошёл!» Сказал, что я еду в самую дальнюю страну в мире. И в самую противоположную по климату — у нас плюс 30, там — минус 30. Причём он ещё до меня на своём корабле в России успел побывать — во Владивостоке», — цитирует Нобоа «Спорт-Экспресс».

Нобоа в 2007 году перешёл в «Рубин». После этого он также выступал за московское «Динамо», «Ростов», петербургский «Зенит» и «Сочи».

Ранее Нобоа рассказал о несостоявшемся переходе Курбана Бердыева в «Спартак».