Лопухов высказался о результатах сборной России по биатлону

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Бывший тренер сборной России по биатлону Николай Лопухов высказал мнение об антирекордной серии сборной России по биатлону в гонках Кубка мира.

«Девочки и ребята пока не могут найти себя, поэтому хочется пожелать им обрести уверенность и выйти на хороший уровень готовности, как это удалось норвежцам. Время ещё есть, команде перед следующим этапом Кубка мира в Оберхофе предстоит сбор, так что за счёт тренировок они могут хорошо подготовиться. Жизнь продолжается», — приводит слова Лопухова ТАСС.

Он отметил, что биатлонистам национальной команды в первую очередь необходимо поднять уровень мастерства.

«Сейчас много говорят о медалях, результатах, но нам главное, чтобы почти вся команда попадала на места с пятого по 20-е. А уже с этого трамплина надо прыгать на призовые места. Если удастся поднять мастерство, добиться гармонии между стрельбой и гонкой, попадать в топ-20, то последующая точечная работа позволит добиться более ярких результатов», — добавил тренер.

По итогам пасьютов на этапе в австрийском Хохфильцене сборная России по биатлону обновила антирекорд — 37 гонок Кубка мира без медалей.

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