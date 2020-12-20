Лопухов высказался о результатах сборной России по биатлону
«Девочки и ребята пока не могут найти себя, поэтому хочется пожелать им обрести уверенность и выйти на хороший уровень готовности, как это удалось норвежцам. Время ещё есть, команде перед следующим этапом Кубка мира в Оберхофе предстоит сбор, так что за счёт тренировок они могут хорошо подготовиться. Жизнь продолжается», — приводит слова Лопухова ТАСС.
Он отметил, что биатлонистам национальной команды в первую очередь необходимо поднять уровень мастерства.
«Сейчас много говорят о медалях, результатах, но нам главное, чтобы почти вся команда попадала на места с пятого по 20-е. А уже с этого трамплина надо прыгать на призовые места. Если удастся поднять мастерство, добиться гармонии между стрельбой и гонкой, попадать в топ-20, то последующая точечная работа позволит добиться более ярких результатов», — добавил тренер.
По итогам пасьютов на этапе в австрийском Хохфильцене сборная России по биатлону обновила антирекорд — 37 гонок Кубка мира без медалей.
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