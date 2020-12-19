Массажист раскрыл, чем Кокорин будет заниматься на Мальдивах

Массажист Сергей Колесников объяснил причины отъезда форварда «Спартака» Александра Кокорина на Мальдивы.

Спортсмен улетел на отдых, хотя клуб, по слухам, потребовал от него тренироваться до конца декабря. Колесников назвал такое решение — если оно окажется правдой — маразмом и наказанием. По словам массажиста, у Кокорина травма четырёхглавой мышцы бедра.

«Он сейчас на Мальдивах, где ему нужен просто отдых. Дал ему мази, которые помогают. Он даже в отпуске сможет проходить реабилитацию, он же не враг себе. Саша будет плавать. К тому же такие травмы, даже если их не лечить, проходят за три недели», — приводит слова Колесникова «Чемпионат».

Массажист также отметил, что Кокорин вернётся 12—13 января.

Ранее сообщалось, что форвард может вернуться в «Сочи».