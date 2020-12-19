Массажист раскрыл, чем Кокорин будет заниматься на Мальдивах
- РИА Новости
Спортсмен улетел на отдых, хотя клуб, по слухам, потребовал от него тренироваться до конца декабря. Колесников назвал такое решение — если оно окажется правдой — маразмом и наказанием. По словам массажиста, у Кокорина травма четырёхглавой мышцы бедра.
«Он сейчас на Мальдивах, где ему нужен просто отдых. Дал ему мази, которые помогают. Он даже в отпуске сможет проходить реабилитацию, он же не враг себе. Саша будет плавать. К тому же такие травмы, даже если их не лечить, проходят за три недели», — приводит слова Колесникова «Чемпионат».
Массажист также отметил, что Кокорин вернётся 12—13 января.
Ранее сообщалось, что форвард может вернуться в «Сочи».