Массажист раскрыл, чем Кокорин будет заниматься на Мальдивах

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Массажист Сергей Колесников объяснил причины отъезда форварда «Спартака» Александра Кокорина на Мальдивы.
Массажист раскрыл, чем Кокорин будет заниматься на Мальдивах
  • РИА Новости

Спортсмен улетел на отдых, хотя клуб, по слухам, потребовал от него тренироваться до конца декабря. Колесников назвал такое решение — если оно окажется правдой — маразмом и наказанием. По словам массажиста, у Кокорина травма четырёхглавой мышцы бедра.

«Он сейчас на Мальдивах, где ему нужен просто отдых. Дал ему мази, которые помогают. Он даже в отпуске сможет проходить реабилитацию, он же не враг себе. Саша будет плавать. К тому же такие травмы, даже если их не лечить, проходят за три недели», — приводит слова Колесникова «Чемпионат».

Массажист также отметил, что Кокорин вернётся 12—13 января.

Ранее сообщалось, что форвард может вернуться в «Сочи».

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