Источник: Кокорин может вернуться в «Сочи»

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Нападающий московского «Спартака» Александр Кокорин может вернуться в ФК «Сочи», в котором доигрывал прошлый сезон.
Источник: Кокорин может вернуться в «Сочи»
  • РИА Новости

Об этом сообщает Sport24. По информации источника, сочинцы заинтересованы в возвращении 29-летнего футболиста, который выступал за клуб на правах аренды во второй части сезона-2019/20. Руководство «Сочи» рассчитывает, что Кокорин может покинуть «Спартак». В таком случае клуб может предложить Кокорину условия по контракту, близкие к тем, что у форварда сейчас в «Спартаке». Руководство «Сочи» намерено в этом сезоне попасть в еврокубки. Кокорину обещано, что команда будет идти в верхней части таблицы чемпионата.

Сам футболист сейчас ждёт, пока Доменико Тедеско сменит новый главный тренер, лишь после этого он примет решение о своём будущем.

В нынешнем сезоне Кокорин, перешедший в «Спартак» летом в статусе свободного агента, провёл за москвичей десять матчей, забил два мяча с пенальти и отдал две результативные передачи.

Ранее массажист Кокорина объяснил, почему форвард «Спартака» часто травмируется.

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