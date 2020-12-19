Массажист Кокорина объяснил, почему форвард «Спартака» часто травмируется

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Сергей Колесников, массажист форварда московского «Спартака» Александра Кокорина, рассказал о состоянии здоровья футболиста.
Массажист Кокорина объяснил, почему форвард «Спартака» часто травмируется
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«В принципе, Александр в хорошей форме, просто немного неправильно проходила подготовка. Меня же не пускали из-за указаний Роспотребнадзора о численности людей на соревнованиях, потому я не попадал на тренировки и матчи, чтобы подготовить его. Поэтому так и получилось. Он ведь уже не юный мальчик, мы работаем шесть лет.  Он привык к определённым ритуалам и методам воздействия на себя перед разминкой», — заявил массажист в интервью «Спорт-Экспрессу».

В нынешнем сезоне 29-летний российский форвард провёл десять матчей за «Спартак», забил два мяча и сделал одну результативную передачу.

Ранее Павлюченко предположил, что Кокорин со «Спартаком» закончил.

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