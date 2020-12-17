Павлюченко: кажется, Кокорин со «Спартаком» закончил

Бывший футболист «Спартака» Роман Павлюченко поделился своим мнением о 29-летнем форварде красно-белых Александре Кокорине.

«У «Спартака» есть Кокорин, но он не играет. Мне так кажется, что Саша со «Спартаком» закончил. Берут футболиста, а он совсем не играет. Это странно. Я с ним не разговаривал и не спрашивал, мне просто так кажется», — заявил Павлюченко «Чемпионату».

Александр Кокорин стал игроком московского «Спартака» в августе, перейдя в клуб в качестве свободного агента. Российский форвард заключил с красно-белыми контракт на три года. В нынешнем сезоне он сыграл десять матчей, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи. Большую часть времени Кокорин провёл в лазарете из-за различных мышечных травм.

Ранее Шмаров заявил, что на данный момент Кокорин не помощник «Спартаку».