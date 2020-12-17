Павлюченко: кажется, Кокорин со «Спартаком» закончил

Короткая ссылка
Бывший футболист «Спартака» Роман Павлюченко поделился своим мнением о 29-летнем форварде красно-белых Александре Кокорине.
Павлюченко: кажется, Кокорин со «Спартаком» закончил
  • © РИА Новости

«У «Спартака» есть Кокорин, но он не играет. Мне так кажется, что Саша со «Спартаком» закончил. Берут футболиста, а он совсем не играет. Это странно. Я с ним не разговаривал и не спрашивал, мне просто так кажется», — заявил Павлюченко «Чемпионату».

Александр Кокорин стал игроком московского «Спартака» в августе, перейдя в клуб в качестве свободного агента. Российский форвард заключил с красно-белыми контракт на три года. В нынешнем сезоне он сыграл десять матчей, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи. Большую часть времени Кокорин провёл в лазарете из-за различных мышечных травм.

Ранее Шмаров заявил, что на данный момент Кокорин не помощник «Спартаку».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить