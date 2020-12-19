СМИ: Футболист «Барселоны» может завершить карьеру из-за травмы

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Защитник «Барселоны» Мусса Ваге, выступающий за греческий ПАОК на правах аренды, получил тяжёлую травму в матче местной Суперлиги против «Ариса».
СМИ: Футболист «Барселоны» может завершить карьеру из-за травмы
  • © Lm/Fabrizio Carabelli / Ipa
  • globallookpress.com

Пытаясь спасти свою команду от пропущенного мяча, сенегалец врезался в штангу, в результате столкновения сильно повредив правое колено. Обследование выявило разрыв связки надколенника, а также боковой, задней и передней крестообразных связок колена. Как сообщает Mundo Deportivo, данная травма предполагает как минимум год отсутствия, однако врачи не могут гарантировать, что футболист не завершит карьеру.

22-летний защитник отправится в Барселону для операции. В лучшем случае он сможет вернуться на поле в 2022 году.

Ранее сообщалось, что «Барселона» одолела «Реал Сосьедад» в матче Примеры.

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