Посол чемпионата мира по футболу — 2022 рассказал, как в Катаре борются с коронавирусом
- Reuters
«Думаю, вам уже известно, что в Катаре крайне мало случаев заболевания благодаря серьёзному отношению правительства к пандемии. Здесь мы можем свободно находиться в некоторых общественных местах. Да, мы носим маски, но это наш личный выбор, а не обязательное требование. В Катаре разработано специальное приложение, которое должно работать у каждого. Нужно, чтобы в нём у тебя горел зелёный статус», — заявил Это'О в интервью RT.
Ранее сообщалось, что в Катаре открыли четвёртый стадион ЧМ-2022 по футболу.