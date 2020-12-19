Посол чемпионата мира по футболу — 2022 рассказал, как в Катаре борются с коронавирусом

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Посол чемпионата мира — 2022, один из самых известных африканских футболистов в истории Самуэль Это'О рассказал, как в Катаре борются с коронавирусом.
Посол чемпионата мира по футболу — 2022 рассказал, как в Катаре борются с коронавирусом
  • Reuters

«Думаю, вам уже известно, что в Катаре крайне мало случаев заболевания благодаря серьёзному отношению правительства к пандемии. Здесь мы можем свободно находиться в некоторых общественных местах. Да, мы носим маски, но это наш личный выбор, а не обязательное требование. В Катаре разработано специальное приложение, которое должно работать у каждого. Нужно, чтобы в нём у тебя горел зелёный статус», — заявил Это'О в интервью RT.

Ранее сообщалось, что в Катаре открыли четвёртый стадион ЧМ-2022 по футболу.

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