В Минспорте Приморья подтвердили, что «Адмирал» вернётся в КХЛ в сезоне-2021/22

Министр спорта Приморского края Жан Кузнецов подтвердил, что хоккейный клуб «Адмирал» из Владивостока вернётся в состав участников Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с сезона-2021/22.

«Как и сказал губернатор Приморского края Олег Кожемяко, «Адмирал» примет участие в следующем регулярном чемпионате КХЛ. У нас зарезервированы средства в бюджете края, сейчас идёт работа по соглашениям со спонсорами», — приводит слова Кузнецова РИА Новости.

«Адмирал» был основан в 2013 году. За семь сезонов в КХЛ клуб трижды выходил в плей-офф, однако ни разу не преодолевал первую стадию. По решению правительства Приморья клуб пропустил сезон-2020/21.

Ранее глава КХЛ Морозов заявил, что в лиге не планируют масштабную вакцинацию.