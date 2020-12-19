В Минспорте Приморья подтвердили, что «Адмирал» вернётся в КХЛ в сезоне-2021/22
«Как и сказал губернатор Приморского края Олег Кожемяко, «Адмирал» примет участие в следующем регулярном чемпионате КХЛ. У нас зарезервированы средства в бюджете края, сейчас идёт работа по соглашениям со спонсорами», — приводит слова Кузнецова РИА Новости.
«Адмирал» был основан в 2013 году. За семь сезонов в КХЛ клуб трижды выходил в плей-офф, однако ни разу не преодолевал первую стадию. По решению правительства Приморья клуб пропустил сезон-2020/21.
Ранее глава КХЛ Морозов заявил, что в лиге не планируют масштабную вакцинацию.