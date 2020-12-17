Глава КХЛ Морозов заявил, что в лиге не планируют масштабную вакцинацию

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Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов рассказал, что обсуждалось на прошедшем совещании с клубами, состоящими в лиге.
Глава КХЛ Морозов заявил, что в лиге не планируют масштабную вакцинацию
  • © пресс-служба КХЛ

«Мы провели совещание, все клубы участвовали. Сейчас будем готовить календарь на следующий сезон. Попросили клубы прислать календарь загруженности арен. Также доложили о проведении тестирования. С 1 ноября мы продлили программу тестирования. Сделали 70 тыс. тестов. В лиге есть 529 игроков и сотрудников клубов, которые переболели коронавирусом. Наши медики рассматривают различные варианты. Надо смотреть, как вакцина скажется на спортивных результатах. На данный момент масштабную вакцинацию мы не планируем», — цитирует Морозова Sport24.

Ранее глава ФХР Третьяк ответил на жалобы тренера «Ак Барса» по поводу вызова игроков в сборную.

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