Глава КХЛ Морозов заявил, что в лиге не планируют масштабную вакцинацию

Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов рассказал, что обсуждалось на прошедшем совещании с клубами, состоящими в лиге.

«Мы провели совещание, все клубы участвовали. Сейчас будем готовить календарь на следующий сезон. Попросили клубы прислать календарь загруженности арен. Также доложили о проведении тестирования. С 1 ноября мы продлили программу тестирования. Сделали 70 тыс. тестов. В лиге есть 529 игроков и сотрудников клубов, которые переболели коронавирусом. Наши медики рассматривают различные варианты. Надо смотреть, как вакцина скажется на спортивных результатах. На данный момент масштабную вакцинацию мы не планируем», — цитирует Морозова Sport24.

Ранее глава ФХР Третьяк ответил на жалобы тренера «Ак Барса» по поводу вызова игроков в сборную.