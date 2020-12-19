Российский боец Балаев объявил о завершении карьеры

Российский боец смешанного стиля Марат Балаев объявил о завершении карьеры после своего поединка на турнире ACA 116 в Москве.

После поражения от бразильца Фелипе Фроеса в поединке за титул чемпиона в полулёгком весе 44-летний Балаев объявил о завершении карьеры.

«Просто я сам по себе чувствую, что не тяну тягу. Думаю, что это 100% мой последний бой. Если не тянешь тягу, значит, нужно идти и заниматься своими детьми. Извиняюсь, что не оправдал ваши надежды. Я хотел поставить жирную точку. Я не говорил, что это последний бой, но это действительно мой последний бой. Я хотел закончить красиво, но не получилось», — приводит слова Балаева пресс-служба ACA.

В послужном списке Балаева, начавшего профессиональную карьеру в 37 лет, — 11 побед и три поражения.

Ранее стали известны результаты всех поединков турнира ACA 116 в Москве.