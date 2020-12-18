Стали известны результаты всех поединков турнира ACA 116 в Москве

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В Москве завершился турнир по смешанным единоборствам ACA 116, в рамках которого состоялись 15 поединков.
Стали известны результаты всех поединков турнира ACA 116 в Москве

В рамках предварительного карда Хасейн Шайхаев победил Дилено Лопеса раздельным решением судей, Черси Дудаев победил Станислава Власенко сдачей в первом раунде, Ибрагим Магомедов победил Азамата Бекоева единогласным решением судей, Хусейн Шайхаев победил Жозе Вагно сдачей во втором раунде, Григор Матевосян победил Дмитрия Микуцу сдачей в первом раунде, Роман Огульчанский в первом раунде нокаутировал Абдусамада Сангова, Марк Хульм победил Мурата Тлярукова сдачей в первом раунде, Джосиел Силва победил Гогу Шаматаву единогласным решением судей, Ахмед Мусакаев победил Серджио Рибейро сдачей во втором раунде, а Никита Гомзяков победил База Мухаммада Мубариза единогласным решением судей.

В основном карде турнира судейскими решениями Хусейн Халиев победил Игоря Свирида, Салимгерей Расулов взял верх над Адамом Богатырёвым, Виталий Слипенко победил Алтынбека Мамашова, а Венер Галиев взял верх над Адамом Алиевым техническим нокаутом во втором раунде.

Ранее сообщалось, что в главном поединке турнира ACA 116 Марат Балаев проиграл Фелипе Фроесу в бою за титул чемпиона в полулёгком весе.

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