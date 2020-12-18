Балаев проиграл Фроесу в бою за титул чемпиона АСА

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Российский боец Марат Балаев потерпел поражение от бразильца Фелипе Фроеса в поединке за титул чемпиона в полулёгком весе на турнире АСА 116 в Москве.
Балаев проиграл Фроесу в бою за титул чемпиона АСА
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Поединок продолжался три раунда и завершился победой Фроеса техническим нокаутом.

Таким образом, титул чемпиона в полулёгком весе остался вакантным, поскольку прежде бразилец провалил взвешивание.

Теперь на счету 44-летнего Балаева 11 побед и три поражения в ММА. В послужном списке 29-летнего Фроеса — 19 побед, четыре поражения и одна ничья.

Ранее сообщалось, что американец Бретт Купер отказался выступать в АСА из-за санкций.

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