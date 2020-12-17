Американец Купер отказался выступать в АСА из-за санкций

Американский боец полусреднего веса ММА Бретт Купер отказался от выступления в АСА из-за наложенных на промоушен санкций.

18 декабря в Москве этот спортсмен должен был сразиться с Бесланом Исаевым на турнире АСА 116. По словам президента АСА Алексея Яценко, Купер успешно прошёл процедуру взвешивания и затем объявил о снятии с боя, сославшись на консультацию с адвокатами.

«С нашей стороны никаких ограничений относительно выступлений граждан США и Великобритании в лиге ACA не будет. Но решение должны принимать они», — заявил Яценко.

Ранее сообщалось, что турнир ACA 116 пройдёт без зрителей.