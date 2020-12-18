Российские борцы завоевали четыре золота в заключительный день на Кубке мира
- Абасгаджи Магомедов
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Магомедов взял верх над Ахмеднаби Гварзатиловым из Азербайджана в финале в весовой категории до 61 кг.
В весе до 79 кг Усманов победил представителя Турции Мухаммета Котаноглу.
Куруглиев одержал победу над поляком Збигневом Барановски в решающей схватке в категории до 86 кг.
Садулаев стал обладателем золота в весе до 97 кг после отказа соперника — белоруса Александра Гуштына — выйти на поединок из-за травмы.
Ранее сообщалось, что Светлана Липатова завоевала золото Кубка мира по борьбе.