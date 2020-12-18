Российские борцы завоевали четыре золота в заключительный день на Кубке мира

Российские борцы вольного стиля Абасгаджи Магомедов, Ахмед Усманов, Даурен Куруглиев и Абдулрашид Садулаев завоевали золотые медали в заключительный день соревнований на Кубке мира в Белграде.

Магомедов взял верх над Ахмеднаби Гварзатиловым из Азербайджана в финале в весовой категории до 61 кг.

В весе до 79 кг Усманов победил представителя Турции Мухаммета Котаноглу.

Куруглиев одержал победу над поляком Збигневом Барановски в решающей схватке в категории до 86 кг.

Садулаев стал обладателем золота в весе до 97 кг после отказа соперника — белоруса Александра Гуштына — выйти на поединок из-за травмы.

Ранее сообщалось, что Светлана Липатова завоевала золото Кубка мира по борьбе.