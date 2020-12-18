Гол Неймара «Истанбулу» признан лучшим на групповом этапе ЛЧ

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Гол форварда французского «Пари Сен-Жермен» Неймара в ворота турецкого «Истанбул Башакшехир» был признан лучшим в матчах группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.
Гол Неймара «Истанбулу» признан лучшим на групповом этапе ЛЧ
  • Reuters

Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Бразильский форвард стал автором хет-трика в ворота турецкой команды в матче заключительного, шестого тура, и лучшим из трёх голов был признан первый мяч, забитый на 21-й минуте встречи.

Второе место в голосовании занял гол полузащитника «Реала» Луки Модрича в ворота донецкого «Шахтёра», третье место — гол форварда «Барселоны» Антуана Гризманна в ворота «Ференцвароша», четвёртое — гол хавбека «Манчестер Юнайтед» Бруно Фернандеша в ворота «Истанбула», пятое — гол защитника «Баварии» Йозуа Киммиха в ворота московского «Локомотива» и шестое — гол полузащитника «Краснодара» Магомеда-Шапи Сулейманова в ворота «Севильи».

Ранее сообщалось, что Сон Хын Мин стал лауреатом награды за лучший гол года по версии ФИФА.

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