Гол Неймара «Истанбулу» признан лучшим на групповом этапе ЛЧ

Гол форварда французского «Пари Сен-Жермен» Неймара в ворота турецкого «Истанбул Башакшехир» был признан лучшим в матчах группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Бразильский форвард стал автором хет-трика в ворота турецкой команды в матче заключительного, шестого тура, и лучшим из трёх голов был признан первый мяч, забитый на 21-й минуте встречи.

Второе место в голосовании занял гол полузащитника «Реала» Луки Модрича в ворота донецкого «Шахтёра», третье место — гол форварда «Барселоны» Антуана Гризманна в ворота «Ференцвароша», четвёртое — гол хавбека «Манчестер Юнайтед» Бруно Фернандеша в ворота «Истанбула», пятое — гол защитника «Баварии» Йозуа Киммиха в ворота московского «Локомотива» и шестое — гол полузащитника «Краснодара» Магомеда-Шапи Сулейманова в ворота «Севильи».

🥇 Neymar's sensational solo effort against Başakşehir has been voted Goal of the Group Stage! 🎇👏👏👏#UCL | #UCLGOTGS | @nissansportspic.twitter.com/Sddsmw8wgG — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 18, 2020

Ранее сообщалось, что Сон Хын Мин стал лауреатом награды за лучший гол года по версии ФИФА.