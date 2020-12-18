Решение CAS не повлияет не проведение в Сочи этапа Гран-при «Формулы-1»

Организаторы Гран-при России сообщили, что решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по спору между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) не повлияет на проведение гонки «Формулы-1» в Сочи.

«На сегодняшний день каких-либо новых требований по организации и подготовке этапа в Сочи со стороны Международной автомобильной федерации (FIA) не поступало. Подготовка к проведению Гран-при России 2021 года проходит в штатном режиме», — приводит «Матч ТВ» заявление АНО «Росгонки», являющейся организатором гонки в Сочи.

Этап Гран-при России 2021 года запланирован на 23—26 сентября. Эти даты уже были утверждены советом FIA.

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