Стала известна дата выборов президента РФС

Выборы президента Российского футбольного союза (РФС) состоятся 4 февраля 2021 года.

4 февраля 2021 года состоится внеочередная конференция РФС, на которой пройдут выборы президента организации, а также выборы в исполком. Об этом стало известно на исполкоме РФС от 18 декабря, который проходит в формате видеоконференции.

Действующим президентом РФС является Александр Дюков, который был избран на этот пост в феврале 2019 года. Он выдвинут в качестве кандидата на должность общим собранием межрегионального объединения федераций футбола «Северо-Запад». На прошлых выборах Дюков был единственным кандидатом.

Ранее Дюков заявил, что РФС рассчитывает на появление в Якутии профессионального футбольного клуба.