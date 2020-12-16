Дюков: РФС рассчитывает на появление в Якутии профессионального футбольного клуба

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Министерство спорта России и Российский футбольный союз (РФС) заключили соглашение о развитии футбола в Якутии.
Дюков: РФС рассчитывает на появление в Якутии профессионального футбольного клуба
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«К 2024 году в Якутии планируется увеличить число ежегодно проводимых футбольных соревнований и фестивалей, а также открыть несколько спортивных школ с секциями для мальчиков и девочек. Занятия в них будут проходить согласно единым методикам, разработанным при участии РФС. Масштабные изменения произойдут в региональной пирамиде подготовки резерва. Мы планируем присвоить двум спортивным школам в Якутии статусы регионального центра РФС и детского футбольного центра. Рассчитываем, что в среднесрочной перспективе на вершине этой пирамиды появятся мужской профессиональный футбольный клуб, а также женская мини-футбольная команда», — цитирует ТАСС главу РФС Александра Дюкова.

По словам чиновника, в регионе планируется организовать новые соревнования по футболу и мини-футболу, а также республиканский футбольный фестиваль. В Якутии построят пять инфраструктурных объектов, в том числе два поля с искусственным покрытием.

Ранее Дюков был выдвинут кандидатом на пост президента РФС.

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