«Рома» нанесла «Торино» третье поражение подряд в Серии А

«Рома» в большинстве обыграла «Торино» в матче 12-го тура итальянской футбольной Серии А.

Встреча состоялась в Риме и завершилась в пользу хозяев — 3:1.

В составе римлян на 27-й минуте отличился Генрих Мхитарян, на 43-й пенальти реализовал Жордан Верету, а на 68-й забил Лоренцо Пеллегрини. У гостей единственный мяч забил Андреа Белотти (73).

При этом «Торино» остался вдесятером уже на 14-й минуте после удаления Уилфрида Синго.

«Рома» набрала 24 очка и поднялась на четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Италии. Для «Торино» это поражение стало третьим подряд, и на данный момент туринцы занимают предпоследнюю, 19-ю строчку (6).

Ранее сообщалось, что «Милан» и «Дженоа» не выявили победителя в матче 12-го тура Серии А.