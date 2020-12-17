«Краснодар» одолел «Уфу» и одержал третью победу подряд в РПЛ

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«Краснодар» взял верх над «Уфой» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Краснодар» одолел «Уфу» и одержал третью победу подряд в РПЛ
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Игра состоялась в Краснодаре и завершилась в пользу хозяев — 1:0.

Единственный мяч на 22-й минуте забил Маркус Берг.

Для южного коллектива эта победа стала третьей подряд в чемпионате. Таким образом, «Краснодар» набрал 30 очков и поднялся на седьмое место в турнирной таблице. «Уфа» с 13 очками в активе располагается на предпоследней, 15-й строчке.

Ранее сообщалось, что «Химки» вырвали победу над «Локомотивом» в компенсированное время в матче РПЛ.

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