«Краснодар» одолел «Уфу» и одержал третью победу подряд в РПЛ

«Краснодар» взял верх над «Уфой» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Игра состоялась в Краснодаре и завершилась в пользу хозяев — 1:0.

Единственный мяч на 22-й минуте забил Маркус Берг.

Для южного коллектива эта победа стала третьей подряд в чемпионате. Таким образом, «Краснодар» набрал 30 очков и поднялся на седьмое место в турнирной таблице. «Уфа» с 13 очками в активе располагается на предпоследней, 15-й строчке.

Ранее сообщалось, что «Химки» вырвали победу над «Локомотивом» в компенсированное время в матче РПЛ.