Данченко об отстранении России на два года: могло быть и хуже

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Старший тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Данченко прокомментировала решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по иску Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
Данченко об отстранении России на два года: могло быть и хуже
  • РИА Новости

«Могло быть и хуже, я бы сказала так. Теперь самое главное — добиться того, чтобы нам как команде разрешили поехать на Игры в Токио под нейтральным флагом. Синхронное плавание при всей его индивидуальности всё-таки командный вид спорта и я так понимаю, что нам должна дать приглашение Международная федерация плавания (FINA). С одной стороны, в спорте всегда находятся люди, готовые порадоваться, когда самого сильного соперника убирают с поля, но мне кажется, что в нашем виде спорта люди умеют ценить честную борьбу и понимают, что без российских синхронисток такое соревнование, как Олимпиада, будет в какой-то степени неполноценным», — сказала Данченко в интервью RT.

Она также подчеркнула, что российские синхронистки по чёткому плану готовятся к Олимпиаде в Токио вне зависимости от того, состоится ли она. Кроме того, специалист отметила, что команда готова выступать под нейтральным флагом, так как в мире всё равно будут знать национальную принадлежность спортсменок.

«Всё равно это будет прославление нашей страны, нашей команды, нашей методики тренировок, наших специалистов, наших атлетов и всего остального. Могла ли нас защитить наша страна? Не знаю. Не понимаю другого. Почему вдруг появилась коллективная ответственность? Почему сейчас люди с ничем не запятнанной репутацией должны отвечать за чьи-то действия? Это вопрос прежде всего к WADA, и считаю, что за это можно было и нужно было судиться. Каждый должен отвечать только за свои проступки», — добавила Данченко.

CAS принял решение отстранить россиян от участия в международных соревнованиях с 17 декабря 2020 года по 16 декабря 2022 года под своим флагом. Это будет касаться Олимпийских игр и чемпионатов мира. При этом чистые российские спортсмены смогут участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе.

Ранее Татьяна Тарасова выразила мнение, что российским спортсменам стоит ехать на Олимпиаду в нейтральном статусе.

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