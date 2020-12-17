В «Спартаке» прокомментировали слухи о возвращении Промеса

В «Спартаке» отреагировали на слухи о том, что голландец Квинси Промес может вернуться в команду.

Ранее такую информацию распространил «Спорт-Экспресс». Если верить источнику, футболист недоволен своим статусом в «Аяксе» и хочет сменить обстановку. Руководство «Спартака» якобы уже рассматривает возможность приглашения 28-летнего форварда. На днях Промеса выпустили из-под ареста, куда он был помещён по обвинению в нападении на своего родственника с ножом.

«Об интересе «Спартака» к Промесу мне ничего не известно. Наш селекционный департамент работает в тишине», — заявил тому же изданию глава клубного департамента по связям с общественностью Антон Фетисов.

Ранее сообщалось, что Промес вернулся к тренировкам с «Аяксом».