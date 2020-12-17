Источник: приоритетный вариант для Газизова — возвращение в «Уфу»

Бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов может вернуться в «Уфу», где работал до перехода в московский клуб.

Об этом сообщает «Спорт-экспресс». По информации источника, Газизов планирует принять решение о своём будущем после новогодних праздников. На данный момент приоритетом для него является «Уфа». Он хочет помочь клубу сохранить место в РПЛ. Руководство «Уфы» также заинтересовано в возвращении Газизова.

Функционер перешёл в «Спартак» из «Уфы» летом 2020 года, а покинул клуб 8 декабря.

В настоящее время «Уфа» идёт на 15-м месте, имея 13 очков.

Ранее Газизов заявил, что «Спартак» навсегда останется в его сердце.