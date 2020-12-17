Источник: приоритетный вариант для Газизова — возвращение в «Уфу»

Короткая ссылка
Бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов может вернуться в «Уфу», где работал до перехода в московский клуб.
Источник: приоритетный вариант для Газизова — возвращение в «Уфу»
  • © Пресс-служба ФК «Спартак»

Об этом сообщает «Спорт-экспресс». По информации источника, Газизов планирует принять решение о своём будущем после новогодних праздников. На данный момент приоритетом для него является «Уфа». Он хочет помочь клубу сохранить место в РПЛ. Руководство «Уфы» также заинтересовано в возвращении Газизова.

Функционер перешёл в «Спартак» из «Уфы» летом 2020 года, а покинул клуб 8 декабря. 

В настоящее время «Уфа» идёт на 15-м месте, имея 13 очков.

Ранее Газизов заявил, что «Спартак» навсегда останется в его сердце.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить