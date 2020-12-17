Экс-судья UFC считает, что организация уволит Фергюсона

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Бывший судья Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Джон Маккарти предположил, что в промоушене собрались разорвать контракт с американцем Тони Фергюсоном, который проиграл последние два поединка.
Экс-судья UFC считает, что организация уволит Фергюсона
  • AFP

«Они собрались его уволить. Конечно же, я могу ошибаться. Но у Фергюсона всегда были плохие отношения с UFC. Он считает, что ему не отдают должного. Посмотрите на его последние два поединка. Он был избит Джастином Гэтжи и Чарльзом Оливейрой. Будет ли он снова драться за титул? Нет. Фергюсону нужно выиграть примерно четыре боя, чтобы вновь выйти на титульный поединок. Но он этого не сделает и не принесёт дивидендов UFC», — цитирует Маккарти Bloody Elbow.

На счету 36-летнего Фергюсона 25 побед и пять поражений в 30 боях в MMA. 

Ранее Абдель-Азиз обратился к Фергюсону.

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