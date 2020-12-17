Жулин посоветовал Синициной и Кацалапову сняться с чемпионата России

Александр Жулин, тренер победителей чемпионата Европы в танцах на льду Виктории Синициной и Никиты Кацалапова, заявил, что выступление его подопечных на чемпионате России по фигурному катанию нежелательно.

«Вика и Никита сегодня первые вышли на лёд после этапа Гран-при. Радостные, температуры нет. Последние три дня её не было, тесты были отрицательные, но слабость была. Завтра придёт врач сборной, возможно, приедут руководители федерации, после чего вынесут вердикт. Я бы не рекомендовал своим спортсменам выступать на чемпионате России. Очень долго аномально высокая температура держалась. Это огромная нагрузка на сердце. Форма явно не оптимальная, но я оставляю решение за федерацией. Буду прислушиваться, но у меня есть своё мнение», — цитирует Жулина РИА Новости.

Чемпионат России по фигурному катанию состоится в Челябинске с 24 по 27 декабря.

Ране Жулин заявил, что готов к отмене чемпионата мира.