Берг рассказал, как реагирует на критику Быстрова

Нападающий «Краснодара» Маркус Берг высказался о критике в свой адрес со стороны бывшего футболиста сборной России, а ныне телевизионного эксперта Владимира Быстрова.

«Если быть честным, то мне вообще всё равно, что он говорит. Когда некоторые теряют популярность, они просто хотят сделать так, чтобы о них заговорили. Многие начинают делать громкие заявления, чтобы вызвать резонанс. Это его путь. Потому мне вообще без разницы, нравлюсь я ему или нет», — цитирует Берга Sport24.

Быстров неоднократно в критическом ключе высказывался относительно шведского форварда, называя его «деревом».

Ранее Берг выразил мнение, что «Краснодару» по силам выиграть Лигу Европы.