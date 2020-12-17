Берг рассказал, как реагирует на критику Быстрова
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«Если быть честным, то мне вообще всё равно, что он говорит. Когда некоторые теряют популярность, они просто хотят сделать так, чтобы о них заговорили. Многие начинают делать громкие заявления, чтобы вызвать резонанс. Это его путь. Потому мне вообще без разницы, нравлюсь я ему или нет», — цитирует Берга Sport24.
Быстров неоднократно в критическом ключе высказывался относительно шведского форварда, называя его «деревом».
Ранее Берг выразил мнение, что «Краснодару» по силам выиграть Лигу Европы.