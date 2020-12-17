Берг считает, что «Краснодару» по силам выиграть Лигу Европы

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Форвард «Краснодара» Маркус Берг высказался о перспективах клуба в Лиге Европы и чемпионате России.
Берг считает, что «Краснодару» по силам выиграть Лигу Европы
  • РИА Новости

«Выбираться из ямы, которая была по ходу сезона, было безумно трудно. Не хочу оправдываться, но у неудач были причины. Многие футболисты «Краснодара» выбывали из-за травм. Сейчас ведущие игроки поправились, мы видим результат. Надеюсь, мы продолжим в таком же духе. Постараемся удачно выступить в Лиге Европы и завершить чемпионат России на верхней строчке. Нет ничего невозможного. Будем работать, чтобы победить в Лиге Европы. Сравнивая с прошлым сезоном, я вижу, что наш состав стал сильнее. У нас теперь как минимум два качественных футболиста на каждую позицию», — цитирует Берга Sport24.

«Краснодар» занял третье место на групповом этапе Лиги чемпионов и продолжит выступления в Лиге Европы. Соперником российского клуба на стадии 1/16 финала турнира станет загребское «Динамо».

Ранее сообщалось, что гол Сулейманова претендует на звание лучшего на групповом этапе Лиги чемпионов.

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