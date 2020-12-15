Гол Сулейманова претендует на звание лучшего на групповом этапе Лиги чемпионов
- © Mutsu Kawamori/AFLO
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Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.
Также на лучший гол претендуют мячи полузащитника «Баварии» Йозуа Киммиха в ворота московского «Локомотива», полузащитника «Реала» Луки Модрича донецкому «Шахтёру» полузащитника «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеша в ворота турецкого «Башакшехира», нападающего «Барселоны» Антуана Гризманна венгерскому «Ференцварошу» и нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара «Башакшехиру».
Ранее сообщалось, что состоялась жеребьёвка плей-офф Лиги чемпионов.