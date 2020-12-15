Гол Сулейманова претендует на звание лучшего на групповом этапе Лиги чемпионов

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Гол полузащитника российского «Краснодара» Магомеда-Шапи Сулейманова в ворота испанкой «Севильи» включён в список претендентов на звание лучшего по итогам группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.
Гол Сулейманова претендует на звание лучшего на групповом этапе Лиги чемпионов
  • © Mutsu Kawamori/AFLO
  • globallookpress.com

Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Также на лучший гол претендуют мячи полузащитника «Баварии» Йозуа Киммиха в ворота московского «Локомотива», полузащитника «Реала» Луки Модрича донецкому «Шахтёру» полузащитника «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеша в ворота турецкого «Башакшехира», нападающего «Барселоны» Антуана Гризманна венгерскому «Ференцварошу» и нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара «Башакшехиру».

Ранее сообщалось, что состоялась жеребьёвка плей-офф Лиги чемпионов.

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