Гол Сулейманова претендует на звание лучшего на групповом этапе Лиги чемпионов

Гол полузащитника российского «Краснодара» Магомеда-Шапи Сулейманова в ворота испанкой «Севильи» включён в список претендентов на звание лучшего по итогам группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

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