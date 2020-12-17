«Зенит» пошутил над «Спартаком» после матча РПЛ
После игры в Twitter-аккаунте «Зенита» было опубликовано видео, на котором после выстрела разрывается красная перчатка, а также звучат фразы футболиста «Спартака» Александра Кокорина после перехода в стан красно-белых «Изи катка» и «Сделаем красиво».
Напомним, что бывший гендиректор «Спартака» Шамиль Газизов после своего назначения говорил, что намерен бросить перчатку «Зениту».
Сине-бело-голубые в Санкт-Петербурге победили «Спартак» со счётом 3:1. «Зенит» набрал 41 очко и укрепил своё лидерство в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» с 35 очками в активе находится на второй позиции.
Изи катка! #ЗенитСпартакpic.twitter.com/8I9BYxIVYA— ФК «Зенит» ✨ (@zenit_spb) December 16, 2020