«Зенит» пошутил над «Спартаком» после матча РПЛ

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Пресс-служба петербургского «Зенита» пошутила над московским «Спартаком» после матча 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Зенит» пошутил над «Спартаком» после матча РПЛ

После игры в Twitter-аккаунте «Зенита» было опубликовано видео, на котором после выстрела разрывается красная перчатка, а также звучат фразы футболиста «Спартака» Александра Кокорина после перехода в стан красно-белых «Изи катка» и «Сделаем красиво».

Напомним, что бывший гендиректор «Спартака» Шамиль Газизов после своего назначения говорил, что намерен бросить перчатку «Зениту».

Сине-бело-голубые в Санкт-Петербурге победили «Спартак» со счётом 3:1. «Зенит» набрал 41 очко и укрепил своё лидерство в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» с 35 очками в активе находится на второй позиции.

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