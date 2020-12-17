Ракицкий после победы «Зенита» над «Спартаком»: мы чемпионы

Защитник петербургского «Зенита» Ярослав Ракицкий поделился эмоциями после победы над московским «Спартаком» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Обыграть «Спартак», да еще и забить! Сегодня была приятная атмосфера, хоть и мало болельщиков. Спасибо тем, кто сегодня был, — они дали нам сил, мы выиграли и показали хороший футбол. «Спартака» сегодня не было», —приводит слова Ракицкого пресс-служба «Зенита».

Он отметил, что его команда контролировала игру и забила все четыре мяча в этой игре. Кроме того, украинец признался, что перед матчем рассчитывал забить и ему многие об этом говорили.

«С хорошими мыслями встречаю начало отпуска! Сейчас полечу к семье, я не видел их больше десяти дней. Довольны, что хорошо закончили, надеюсь, что 2021 год будет хорошим для всех людей. Желаю, чтобы все были здоровы, счастливы и не было этого коронавируса. Мы чемпионы!» — добавил Ракицкий.

Сине-бело-голубые в Санкт-Петербурге победили «Спартак» со счётом 3:1. «Зенит» набрал 41 очко и укрепил своё лидерство в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» с 35 очками в активе находится на второй позиции.

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