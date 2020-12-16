Тедеско назвал заслуженным поражение «Спартака» от «Зенита»

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Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско подвёл итоги матча 19-го тура Российской премьер-лиги с петербургским «Зенитом».
Тедеско назвал заслуженным поражение «Спартака» от «Зенита»
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«Мы заслужили это поражение. Начали неплохо, но очень быстро пропустили. Такую фору на этом стадионе давать нельзя. Да, мы сравняли благодаря автоголу, но мы проигрывали мячи, подборы, были недостаточно хороши в контратаках. Так что, повторюсь, мы заслужили это поражение», — цитирует Тедеско Sport24.

Он отметил, что у команды было в этом сезоне не так много матчей, когда она плохо играла, но именно матч с «Зенитом» был таковым. По его мнению, только встреча с «Ростовом» была хуже. Специалист также обратил внимание на то, что его подопечным сложно выходить из-под прессинга в подобных матчах.

«Я в своё время просил менеджмент о высоком форварде, мы приобрели Соболева. Но сегодня, к сожалению, его не было на поле, и нам было непросто», — добавил Тедеско.

Сине-бело-голубые в Санкт-Петербурге победили «Спартак» со счётом 3:1. «Зенит» набрал 41 очко и укрепил своё лидерство в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» с 35 очками в активе находится на второй позиции.

Ранее Алексей Игонин выразил мнение, что «Спартак» не был готов к темпу «Зенита» с первых минут матча.

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