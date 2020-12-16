Тедеско назвал заслуженным поражение «Спартака» от «Зенита»

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско подвёл итоги матча 19-го тура Российской премьер-лиги с петербургским «Зенитом».

«Мы заслужили это поражение. Начали неплохо, но очень быстро пропустили. Такую фору на этом стадионе давать нельзя. Да, мы сравняли благодаря автоголу, но мы проигрывали мячи, подборы, были недостаточно хороши в контратаках. Так что, повторюсь, мы заслужили это поражение», — цитирует Тедеско Sport24.

Он отметил, что у команды было в этом сезоне не так много матчей, когда она плохо играла, но именно матч с «Зенитом» был таковым. По его мнению, только встреча с «Ростовом» была хуже. Специалист также обратил внимание на то, что его подопечным сложно выходить из-под прессинга в подобных матчах.

«Я в своё время просил менеджмент о высоком форварде, мы приобрели Соболева. Но сегодня, к сожалению, его не было на поле, и нам было непросто», — добавил Тедеско.

Сине-бело-голубые в Санкт-Петербурге победили «Спартак» со счётом 3:1. «Зенит» набрал 41 очко и укрепил своё лидерство в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» с 35 очками в активе находится на второй позиции.

Ранее Алексей Игонин выразил мнение, что «Спартак» не был готов к темпу «Зенита» с первых минут матча.