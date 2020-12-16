«Аталанта» с Миранчуком сыграла вничью с «Ювентусом» в Серии А

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«Аталанта» на выезде сыграла вничью с туринским «Ювентусом» в матче 12-го тура итальянской футбольной Серии А.
«Аталанта» с Миранчуком сыграла вничью с «Ювентусом» в Серии А
  • Reuters

Встреча прошла в Турине и завершилась со счётом 1:1.

В составе хозяев на 29-й минуте отличился Федерико Кьеза, а у коллектива из Бергамо на 57-й минуте забил Ремо Фройлер. 

На 61-й минуте пенальти не реализовал форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду. 

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук вышел на замену на 71-й минуте игры и не отметился результативными действиями.

«Ювентус» набрал 24 очка и поднялся на третье место в турнирной таблице чемпионата, «Аталанта» с 18 очками находится на девятой строчке.

Ранее сообщалось, что «Аталанта» интересуется футболистом ЦСКА Николой Влашичем.

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