«Аталанта» с Миранчуком сыграла вничью с «Ювентусом» в Серии А

«Аталанта» на выезде сыграла вничью с туринским «Ювентусом» в матче 12-го тура итальянской футбольной Серии А.

Встреча прошла в Турине и завершилась со счётом 1:1.

В составе хозяев на 29-й минуте отличился Федерико Кьеза, а у коллектива из Бергамо на 57-й минуте забил Ремо Фройлер.

На 61-й минуте пенальти не реализовал форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук вышел на замену на 71-й минуте игры и не отметился результативными действиями.

«Ювентус» набрал 24 очка и поднялся на третье место в турнирной таблице чемпионата, «Аталанта» с 18 очками находится на девятой строчке.

Ранее сообщалось, что «Аталанта» интересуется футболистом ЦСКА Николой Влашичем.