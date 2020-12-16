Титов поставил на поражение «Спартака» в матче с «Зенитом»
- РИА Новости
По мнению ветерана, подопечные Сергея Семака готовы вскрыть любую оборону в чемпионате России и горят желанием доказать свой уровень после критических выпадов.
«Зенит» сильнее. Верю, что «Спартак» забьет, всё-таки в Сочи совсем бледно в атаке выглядели, здесь могут исправиться. «Зенит» больше свободы даст. Но хозяева выиграют. Качество исполнителей, глубина скамейки серьёзнее. Ставлю на победу «Зенита», но «Спартак» забьёт», — приводит слова Титова social.bet.
Ранее сообщалось, что ветеран «Зенита» не исключает плохую работу судей в матче со «Спартаком».