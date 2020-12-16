Титов поставил на поражение «Спартака» в матче с «Зенитом»

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Бывший капитан «Спартака» Егор Титов ожидает поражения команды в матче 19-го тура Российской премьер-лиги с «Зенитом» в Санкт-Петербурге.
Титов поставил на поражение «Спартака» в матче с «Зенитом»
  • РИА Новости

По мнению ветерана, подопечные Сергея Семака готовы вскрыть любую оборону в чемпионате России и горят желанием доказать свой уровень после критических выпадов.

«Зенит» сильнее. Верю, что «Спартак» забьет, всё-таки в Сочи совсем бледно в атаке выглядели, здесь могут исправиться. «Зенит» больше свободы даст. Но хозяева выиграют. Качество исполнителей, глубина скамейки серьёзнее. Ставлю на победу «Зенита», но «Спартак» забьёт», — приводит слова Титова social.bet.

Ранее сообщалось, что ветеран «Зенита» не исключает плохую работу судей в матче со «Спартаком».

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