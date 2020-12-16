Ветеран «Зенита» не исключает плохую работу судей в матче со «Спартаком»

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Бывший игрок «Зенита» Александр Канищев поделился ожиданиями от матча со «Спартаком» в 19-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).
Ветеран «Зенита» не исключает плохую работу судей в матче со «Спартаком»
  • ©spartak.com

«Хочется интриги, и она, наверное, будет, потому что легко никому не будет. Омрачить этот праздник футбола может некомпетентность судей и предвзятость», — приводит слова ветерана «Чемпионат».

Канищев также считает, что негативно может сказаться на игре поведение Доменико Тедеско. По мнению экс-футболиста, немецкий специалист — интересный, но иногда провокационный человек.

«Слабая сторона у «Зенита», как и всегда: нет чётко выстроенной концепции игры, кроме одной. Остальное зависит от настроя», — резюмировал Канищев.

Ранее сообщалось, что стали известны цвета формы «Зенита» и «Спартака» в матче 19-го тура РПЛ.

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