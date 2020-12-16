Игонин не ждёт отставки Семака в случае поражения «Зенита» от «Спартака»

Бывший капитан «Зенита» Алексей Игонин считает, что наставник Сергей Семак не будет уволен в случае поражения от «Спартака».

Он также отметил, что проблемы испытывают не только петербуржцы, но и другие клубы Российской премьер-лиги.

«Если бы поражения в еврокубках сложились в одно с положением в РПЛ, то, возможно, выводы были бы сделаны не в пользу Семака. Но учитывая уверенный матч с «Динамо» и объективные причины хода этого сезона, Семак останется в «Зените» в любом случае», — приводит слова Игонина Sport24.

Ранее сообщалось, что Егор Титов поставил на поражение «Спартака» в матче с «Зенитом».