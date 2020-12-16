«Вест Бромвич» уволил Билича после ничьей с «Манчестер Сити»

«Вест Бромвич» заявил об отставке главного тренера Славена Билича.

Вместе с хорватским специалистом команду покинули члены его штаба, информирует клубный сайт.

52-летний Билич работал с «Бест Бромвич» с 13 июня 2019 года. В турнирной таблице Английской премьер-лиги «дрозды» идут на предпоследнем, 19-м месте, набрав лишь семь очков в 13 матчах. При этом в предыдущей встрече «Вест Бромвич» сыграл вничью с «Манчестер Сити» на выезде.

В России Билич известен по работе с «Локомотивом».

Ранее сообщалось, что защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк продлит контракт с клубом.