Непомнящий: «Спартак» предсказуем, а «Зенит» в РПЛ способен реализовать свой потенциал

Известный российский тренер Валерий Непомнящий поделился своими ожиданиями от матча 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» — «Спартак».

«На матчах такого уровня всегда одними из главных действующих лиц являются болельщики. Их будет не хватать. «Спартак» знает свою игру, однако в этом и его проблема — он предсказуем. Как только сопернику удаётся притормозить скорость развития атаки, красно-белые начинают вести позиционное нападение, из-за чего скорость и качество притупляются. В итоге даже команды, уступающие «Спартаку» в классе, справляются с ним. Атакующий потенциал питерцев тоже читаем. Но все знают, как играет «Барселона», однако в лучшие свои времена она так контролировала мяч, что против неё ничего не могли сделать. «Зенит» внутри РПЛ способен реализовывать свой потенциал, даже когда все знают, как он играет. Потому встреча будет непредсказуемой, возможен любой из трёх результатов», — приводят слова Непомнящего «Известия».

Матч «Зенит» — «Спартак» состоится 16 декабря в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Начало матча запланировано на 20:00 мск. Встреча пройдёт без зрителей, на матч смогут попасть только владельцы абонементов в VIP-ложи.

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