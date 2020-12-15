Польховский высказался об антирекордной серии сборной России на этапах КМ

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Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский прокомментировал антирекордную серию национальной команды без наград на этапах Кубка мира.
Польховский высказался об антирекордной серии сборной России на этапах КМ
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Есть, конечно, такой момент. Конечно, было бы легче, если бы была медаль. Но эти серии считают статистики. А мы стараемся сделать так, чтобы каждый спортсмен сделал шаг вперёд — по скорости, по стрелковой части. Нам по сторонам некогда смотреть. То, что медалей нет, — это тяжеловато, но терпимо. Будем делать всё возможное, чтобы улучшить ситуацию», — приводит слова Польховского «Чемпионат».

По итогам третьего этапа сезона, прошедшего в австрийском Хохфильцене, сборная России обновила антирекорд — на протяжении 33 гонок Кубка мира она не завоёвывала наград. Следующий, четвёртый этап также пройдёт в Хохфильцене, с 17 по 20 декабря.

Ранее Дмитрий Губерниев выразил уверенность, что ему не придётся есть ботинок из-за антирекордной серии сборной России по биатлону.

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