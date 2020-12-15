Польховский высказался об антирекордной серии сборной России на этапах КМ

Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский прокомментировал антирекордную серию национальной команды без наград на этапах Кубка мира.

«Есть, конечно, такой момент. Конечно, было бы легче, если бы была медаль. Но эти серии считают статистики. А мы стараемся сделать так, чтобы каждый спортсмен сделал шаг вперёд — по скорости, по стрелковой части. Нам по сторонам некогда смотреть. То, что медалей нет, — это тяжеловато, но терпимо. Будем делать всё возможное, чтобы улучшить ситуацию», — приводит слова Польховского «Чемпионат».

По итогам третьего этапа сезона, прошедшего в австрийском Хохфильцене, сборная России обновила антирекорд — на протяжении 33 гонок Кубка мира она не завоёвывала наград. Следующий, четвёртый этап также пройдёт в Хохфильцене, с 17 по 20 декабря.

Ранее Дмитрий Губерниев выразил уверенность, что ему не придётся есть ботинок из-за антирекордной серии сборной России по биатлону.