Губерниев считает, что ему не придётся есть ботинок из-за антирекордной серии сборной России по биатлону
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«Не думаю, что мне придётся есть ботинок, потому что мы выиграем медали на следующем этапе. Я в этом убеждён. Если говорить о том, какой будет ботинок, то Чарли Чаплин ел всё настоящее и даже гвоздики вытаскивал. Время ещё есть. Если это будет, то только в январе», — приводит слова Губерниева Sport24.
Он выразил уверенность, что серия неудачных выступлений команды прервётся на оставшихся в декабре гонках Кубка мира.
«Потом будем готовиться к новой серии, которая будет из сплошных побед и медалей», — добавил комментатор.
По итогам третьего этапа сезона, прошедшего в австрийском Хохфильцене, сборная России обновила антирекорд — на протяжении 33 гонок Кубка мира не завоёвывала наград. Следующий, четвёртый этап также пройдёт в Хохфильцене, с 17 по 20 декабря.
Ранее Валерий Польховский рассказал, что команда поддержала Логинова после неудачного этапа в эстафете.