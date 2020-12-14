Губерниев считает, что ему не придётся есть ботинок из-за антирекордной серии сборной России по биатлону

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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, пообещавший съесть свой ботинок, если антирекордная серия сборной России на Кубке мира достигнет 50 гонок, считает, что ему не придётся выполнять своё обещание.
Губерниев считает, что ему не придётся есть ботинок из-за антирекордной серии сборной России по биатлону
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Не думаю, что мне придётся есть ботинок, потому что мы выиграем медали на следующем этапе. Я в этом убеждён. Если говорить о том, какой будет ботинок, то Чарли Чаплин ел всё настоящее и даже гвоздики вытаскивал. Время ещё есть. Если это будет, то только в январе», — приводит слова Губерниева Sport24.

Он выразил уверенность, что серия неудачных выступлений команды прервётся на оставшихся в декабре гонках Кубка мира.

«Потом будем готовиться к новой серии, которая будет из сплошных побед и медалей», — добавил комментатор.

По итогам третьего этапа сезона, прошедшего в австрийском Хохфильцене, сборная России обновила антирекорд — на протяжении 33 гонок Кубка мира не завоёвывала наград. Следующий, четвёртый этап также пройдёт в Хохфильцене, с 17 по 20 декабря.

Ранее Валерий Польховский рассказал, что команда поддержала Логинова после неудачного этапа в эстафете.

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