Польховский рассказал, что команда поддержала Логинова после неудачного этапа в эстафете

Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский высказал мнение о выступлении мужской команды в эстафетной гонке 4 × 7,5 км на третьем этапе Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене.

«Мы все всё видели, борьба была интересная, команда боролась, были близки к медалям. Ничего не предвещало такого исхода, разрывы были и впереди, и сзади. Соперники предоставили большой шансище. Что случилось с Александром? Мы видели сейчас, что он расстроен. Что мне понравилось: ребята сейчас подошли к нему, похлопали по плечу и поддержали. Я в том числе», — приводит слова Польховского «Матч ТВ».

Российская сборная в составе Матвея Елисеева, Евгения Гараничева, Эдуарда Латыпова и Александра Логинова завершила гонку четвёртой с девятью промахами и одним штрафным кругом, который пробежал Логинов.

Ранее сообщалось, что сборная России по биатлону обновила антирекорд — 33 гонки КМ без медалей.