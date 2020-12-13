Сборная России по биатлону обновила антирекорд — 33 гонки КМ без медалей

Российские биатлонисты продлили свою безвыигрышную серию на этапах Кубка мира по биатлону.

После мужской эстафеты 4 × 7,5 км на этапе в австрийском Хохфильцене серия российских биатлонистов без попадания в призовую тройку составляет 33 гонки.

Следующей гонкой, на которой россияне могут прервать свою безвыигрышную серию, станет мужская спринтерская гонка на 10 км, которая пройдёт 17 декабря в рамках следующего, четвёртого этапа Кубка мира, который также пройдёт в Хохфильцене.

Ранее сообщалось, что Губерниев пообещал съесть ботинок, если безвыигрышная серия биатлонистов достигнет 50 гонок.