Сборная России по биатлону обновила антирекорд — 33 гонки КМ без медалей

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Российские биатлонисты продлили свою безвыигрышную серию на этапах Кубка мира по биатлону.
Сборная России по биатлону обновила антирекорд — 33 гонки КМ без медалей
  • © РИА Новости / Александр Вильф

После мужской эстафеты 4 × 7,5 км на этапе в австрийском Хохфильцене серия российских биатлонистов без попадания в призовую тройку составляет 33 гонки.

Следующей гонкой, на которой россияне могут прервать свою безвыигрышную серию, станет мужская спринтерская гонка на 10 км, которая пройдёт 17 декабря в рамках следующего, четвёртого этапа Кубка мира, который также пройдёт в Хохфильцене.

Ранее сообщалось, что Губерниев пообещал съесть ботинок, если безвыигрышная серия биатлонистов достигнет 50 гонок.

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