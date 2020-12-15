ЦСКА разгромил «Анадолу Эфес» в Евролиге с разницей в 35 очков

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Московский ЦСКА одержал разгромную победу над турецким клубом «Анадолу Эфес» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.
ЦСКА разгромил «Анадолу Эфес» в Евролиге с разницей в 35 очков
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счётом 100:65 в пользу хозяев площадки.

В составе ЦСКА 22 очка набрал Уилл Клайберн. Дабл-даблы в активе Майка Джеймса (11 очков и десять передач) и Николы Милутинова (12 очков и десять подборов). Дэрран Хиллиард набрал 16 очков.

За «Анадолу Эфес» 14 очков набрал Василие Мичич. Ещё 13 очков в активе Брайанта Данстона.

Ранее сообщалось, что дабл-дабл Джеймса помог ЦСКА победить «Химки» в Евролиге.

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