Дабл-дабл Джеймса помог ЦСКА победить «Химки» в Евролиге

Московский ЦСКА одержал победу над подмосковными «Химками» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.

Встреча, прошедшая в Химках, завершилась со счётом 96:87 в пользу гостей.

В составе ЦСКА дабл-дабл из 36 очков и десяти подборов оформил Майк Джеймс. Ещё 15 очков набрал Дэрран Хиллиард. 11 очков в активе Николы Милутинова. Джоэл Боломбой набрал 10 очков.

За «Химки» 26 очков набрал Алексей Швед. Ещё 16 очков в активе Юнаса Йеребко. Джордан Микки набрал 11 очков, а Грег Монро — 10 очков.

Таким образом, ЦСКА одержал восьмую победу подряд, тогда как «Химки» проиграли в пятом матче подряд.

В следующем туре ЦСКА на своей площадке примет турецкий «Анадолу Эфес», а «Химки» на выезде сыграют с испанской «Барселоной».

Ранее сообщалось, что «Зенит» проиграл «Реалу» в баскетбольной Евролиге.