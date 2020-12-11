Дабл-дабл Джеймса помог ЦСКА победить «Химки» в Евролиге

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Московский ЦСКА одержал победу над подмосковными «Химками» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.
Дабл-дабл Джеймса помог ЦСКА победить «Химки» в Евролиге
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

Встреча, прошедшая в Химках, завершилась со счётом 96:87 в пользу гостей.

В составе ЦСКА дабл-дабл из 36 очков и десяти подборов оформил Майк Джеймс. Ещё 15 очков набрал Дэрран Хиллиард. 11 очков в активе Николы Милутинова. Джоэл Боломбой набрал 10 очков.

За «Химки» 26 очков набрал Алексей Швед. Ещё 16 очков в активе Юнаса Йеребко. Джордан Микки набрал 11 очков, а Грег Монро — 10 очков.

Таким образом, ЦСКА одержал восьмую победу подряд, тогда как «Химки» проиграли в пятом матче подряд.

В следующем туре ЦСКА на своей площадке примет турецкий «Анадолу Эфес», а «Химки» на выезде сыграют с испанской «Барселоной».

Ранее сообщалось, что «Зенит» проиграл «Реалу» в баскетбольной Евролиге.

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